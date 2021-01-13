В Україні святкують Маланку – відзначають подію у ніч на 14 січня, перед Старим Новим роком. Увечері традиційно родина збирається за святковим столом, після вечері ходять щедрувати та беруть участь у "переберії" – переодягаються у фольклорних персонажів, вигаданих героїв чи уявних істот.

Збереглись такі традиції здебільшого на Заході України. А як усе відбувається – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Щедрий вечір: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні

На свято Маланки ходять від хати до хати, в руках тримають зірку та водять козу, як невід'ємний символ свята. За звичаєм щедрує здебільшого молодь та дівчата, перетворюючи обходи у театралізоване дійство.

Буковина

Буковина у Щедрий вечір перетворюється на фантасмагорію – всі святкують Маланку. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. Звідси і назва самої переберії.

Основна мотивація – дань традиції, бажання щедрувати, сказати слово добре, поглузувати, бо лише у цей день можна у масці похизуватись і пожартувати,

– пояснила засновниця Фестивалю Маланок у Чернівцях Оксана Лелюк.

"Обрядодійство починається звечора і триває цілу ніч, закінчується вдень на толоці, де сходяться гурти з усіх кутів. Це закінчується борінкою – боротьбою, змаганнями хлопців", – розповів етнолог Микола Шкірбляк.



Святкування Маланки / Скриншот з відео

На Буковині ця традиція дуже давня. Дивлячись на образи та атрибути, можна вчити історію регіону. Серед кількох різновидів Маланок визначають:

Красноїльську;

Горбівську;

Вашківецьку.

Вашківці

За словами історика Олексія Поповича, у Чернівцях свято стало більш відоме з XIX століття. Зародилась у Вашківцях. Вже у часи незалежної України з'явилось багато різних Маланок, гуртів, персонажів, які не мають стосунку до традиційної Маланки.

Зараз уже традиційна Маланка тісно переплелась з сучасністю. Політичні діячі та образи на злобу дня – це рефлексія суспільства, а от старовинні персонажі ведмедя, коня, цигана – це традиція. Лише у Вашківецькій Маланці є образ козака та букшандаря.

Юрій Курик служив у Австрійському війську. Він привіз костюм жандармера. Це стало персонажем букшандаря у Вашківцях,

– зауважив Попович.

Селяни задовго готуються до святкування Маланки та щороку вигадують нові костюми – усе роблять вручну.



Юрій Курик / Скриншот з відео

Вінниця

Маланка особлива не лише своїм святкуванням, а й не менш шанованою вечерею. На Вінниччині у цей день випікали спеціальний хліб.

"Господиня на свята пекла колач, що називався рожество. Він нагадував за формою колач з 2 ріжками. Його господиня клала на макітру на кутю",

– сказала керівниця етно-фольк-гурту "Мокоша" Юлія Васюк.