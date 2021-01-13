Рівно 6 років тому після кількаденних танкових обстрілів російських бойовиків впала диспетчерська вежа Донецького аеропорту. Вона стала символом героїзму та незламності захисників України.

Експерти наголошують, що саме оборона летовища, яка тривала 242 дні, стала символом здатності України чинити спротив російській агресії. 24 канал розповідає ключові події 13 січня 2015 року.

Важливо Незламні "кіборги": що треба знати про героїчну оборону Донецького аеропорту

Оборона донецького аеропорту розпочалася 26 травня 2014 року після того, як бойовики захопили інфраструктуру, і українці бійці провели спецоперацію із зачистки території.

Воїни ЗСУ зайняли будівлю аеропорту та захищали його протягом 242 днів. Це був стратегічно важливий об'єкт, а сама диспетчерська вежа була "очима" захисників летовища.

Зверніть увагу! Майже стільки ж тривала оборона Севастополя під час Другої світової війни, і набагато довше, ніж оборона Брестської фортеці.

Мужність та відданість українських бійців вразила навіть росіян. За безстрашність проросійські пропагандисти назвали захисників донецького аеропорту кіборгами. Всі ці довгі дні на вежі майорів український прапор.



Український прапор на диспетчерській вежі ДАПу / Фото Adobe Stock

Падіння вежі

Ближче до зими бої за летовище ставали все запеклішими. Штурмували танками, обстрілювали з градів та артилерії. Старий термінал від постійних ударів важкої техніки перетворився на руїни. Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Кільце навколо ДАПу звужувалось.

Захопити стратегічно важливий об'єкт російським окупантам не вдалося. 13 січня зосередженим вогнем терористи її завалили. А вже 20 січня бойовики підірвали новий термінал, бетонні перекриття обвалилися, ховаючи під собою незламних кіборгів.

Втрати

Загалом під час оборони Донецького летовища загинули понад 200 українських бійців, 58 з них — в останні кілька діб.