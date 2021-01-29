Вони зупинили ворога на кілька днів. Попри те, що більшість із них уперше тримали зброю в руках, а сили противника переважали. Сьогодні, 29 січня, минає 103 роки від дня легендарного бою під Крутами.

Джерело: 24 канал

Тоді 29 січня 1918 року біля села Пам'ятне загони київських курсантів і козаків "Вільного козацтва" намагалися втримати навалу Червоної гвардії. Російські більшовики рвалися захопити Київ – столицю молодої держави УНР.

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Студенти стримували армію

Страшній трагедії під Крутами передували кількаденні бої під проводом есера Михайла Муравйова. Навалу більшовиків стримували студенти юнацької школи на чолі з командиром Аверкієм Гончаренком. Сили були не рівні.

Всі учасники бою під Крутами – фронтовики, студенти, курсанти, старшини були добровольцями,

– розповів представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Бутко.

Відтак на підмогу Гончаренку вирушила щойностворена перша сотня студентського куреня "Січових Стрільців". Вони вступили в нерівний бій. Він тривав, допоки у противника не закінчились кулі. Українцям вдалося 5 годин стримувати наступ озброєної армії Муравйова.



У бою під Крутами усі були добровольцями / Скриншот з відео

Більшовики розстріляли полонених

Надвечір почали відступати, от тільки наймолодші – команду про відступ не почули. Юні солдати загубилися в лісі і їх взяли в полон. На ранок юнаків по-звірячому розстріляли. Ця страшна жертва стала справжнім потрясінням для України.

Яка кількість загиблих

Точна кількість загиблих невідома досі:

командир Гончаренко у спогадах говорить про 250 бійців;

сучасні оцінки – приблизно 100 загиблих.

До того ж більшовиків загинуло щонайменше 300. І звичайно як і в кожній історичній події виникли міфи, які розвіяв історик Сергій Бутко. Вбиті горем батьки солдатів казали, що їхніх синів насильно відправили захищати Київ, а хтось був впевнений, що тільки студентів взагалі було понад 300.



Точна кількість загиблих у війні невідома / Скриншот з відео

В бою були не тільки студенти

Та насправді серед бійців бою під Крутами була не тільки молодь, а й армія. Вона змогла завдати ворогу втрат у щонайменше 300 осіб. І хоч бій під Крутами закінчився поразкою, проте на деякий час тимчасово зупинив наступ більшовиків на Київ.

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Завдяки виграному часу урядовці встигли підписали мирний договір у Бресті, який де-факто визнав незалежність Української Народної Республіки на міжнародному рівні.

На початку червня 1918 року українці разом з союзниками Німеччини і Австро-Угорщини повністю викинули більшовицького агресора з території України. Це була перемога,

– зауважив Бутко.

Багато людей порівнюють Героїв Крут із сучасними воїнами, які боронять Україну на Донбасі. Як і 100 років тому – той самий ворог, ті самі герої – патріоти-добровольці, і бій, який триває.