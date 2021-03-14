Вже традиційно в Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Цю дату обрали не випадково, адже саме добровольці у 2014 році стали пліч-о-пліч з бійцями ЗСУ на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю.

Як політики та відомі українці вітають бійців з Днем добровольця – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо День добровольця 2021: хто сьомий рік захищає Україну

Володимир Зеленський

З нагоди Дня українського добровольця Володимир Зеленський відзначив державними нагородами тих, хто виявив особисту мужність, захищаючи Україну. Як повідомили в Офісі Президента, орденом "За мужність" третього ступеня відзначили 67 добровольців, з яких 64 – посмертно.

Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України,

– сказав президент України.

Андрій Садовий

Із самого ранку у дощовому Львові вшанували українських добровольців. Церемонія відбулася у сквері "Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні". Трансляцією заходу поділився мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці. Міський голова подякував тим, "хто поставив цінність України вище особистого комфорту".

Вшанування українських добровольців у Львові: дивіться відео

МВС України

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, що рівно ​​7 років тому перші добровольці прибули на полігони для формування добровольчих батальйонів. Саме вони стали на захист територіальної цілісності й незалежності України.

Пишаємося вами, хто у лавах військових чи правоохоронних формувань захищав і захищає батьківщину. Пам'ятаємо й тих, хто поклав своє життя за Україну. Світла пам'ять,

– додали у МВС.

Командування ООС

Командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко подякував українським добровольцям за стійкість та мужність у боротьбі з московськими окупантами.

Восьмий рік наша держава перебуває в стані відбиття збройної агресії з боку Росії. Але кремлівські "горе-стратеги" прорахувались у головному – в готовності українців зі зброєю в руках захищати рідну землю та не взяли до уваги той незламний козацький дух, який завжди наводив жах на окупантів,

– підкреслив Кравченко.

Він також згадав історію Дня добровольця та додав, що під час війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів.

Міноборони

У Міністерстві оборони України згадали усіх бійців, які за першим покликом серця відклали свої справи та стали на захист нашого суверенітету.

"Хтось пішов вчитися на полігон і готуватися до виїзду на передову, хтось, пішов до військкоматів і відразу потрапив у військові частини, бригади та полки. Ми щиро вдячні усім", – наголосили у Міноборони.

СБУ

У Службі безпеки України також долучилися до привітань. Там додали, що хоробрі серця добровольців – це символ мужності та згуртованості нашого народу.

Святослав Вакарчук

Музикант та екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук підкреслив, що День добровольців – це вдячність і шана тим, хто завжди небайдужий, для кого незалежність держави – понад усе.

"Багато великих перемог держав світу, про які ми сьогодні читаємо в підручниках, не відбулись би без добровольців. І наш 2014-й став часом величезного випробування і такого ж героїзму, самопожертви й часом перших", – написав Вакарчук.

Партія "Голос"

У партії подякували добровольцям, які у непростий для України час взяли до рук зброю і захистили батьківщину від ворога.

Саме добровольці дали можливість Україні стати сильнішою і плече до плеча зі ЗСУ боронили нашу землю від російської агресії. Ми пам'ятаємо та шануємо людей, які допомогли захистити нашу незалежність,

– мовиться у зверненні.

Олег Сенцов

Український режисер та ексбранець Кремля Олег Сенцов долучився до привітань та подякував добровольцям.

Вітаю тих, хто став на захист країни у 2014-му році та хто продовжує це робити досі,

– написав він.

День добровольця: що варто знати про свято

В Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Це молоде свято почали відзначати з 2017 року.

Датою свята обрали 14 березня, адже цього дня у 2014 році 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану зібрали для формування добровольчого батальйону.

Метою свята є вшанування мужності та героїзму захисників нашої батьківщини, вираження подяки українським добровольцям.

Дані: УНІАН