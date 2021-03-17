В Україні відновлять видачу дозволів на зброю

Служба, яка займається оформленням зброї, перебуває у процесі реорганізації. Все тому, що підрозділи про обіг зброї звинуватили у корупційній схемі. Втім, дозволи почнуть видавати вже 18 березня.

Попри звинувачення служба продовжує працювати. Однак всіх працівників цих підрозділів на період переформатування вивели поза штат.

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"Термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. Тож власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде", – пояснив Клименко.

Створять новий підрозділ

Голова поліції розповів, що зараз напрацьовують алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься реєстрацією та контролем за обігом зброї.

У наших планах – передати повноваження в сервісні центри МВС. Весь документообіг буде здійснюватися через електронну базу. Це зведе до мінімуму можливість корупційної складової,

– заявив Клименко.

Він додав, що зараз працюють над створенням Єдиної бази даних зареєстрованої зброї.

"Нам потрібен час. На організацію роботи, перерозподіл повноважень, розробку необхідного програмного забезпечення. Декілька місяців точно. Це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень уряду та МВС", – наголосив чиновник.

Він наголосив, що докладе всіх зусиль, аби процес переформатування дозвільної служби пройшов швидко та ефективно.

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