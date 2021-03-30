У Луцьку, Франківську та Хмельницькому відкриють перші McDonald’s

У мережі McDonald’s повідомили, що в поточному 2021 році планують розширюватись. Заклади мережі відкриватимуть не лише в містах, де вони вже є. Зокрема, найвідоміший фастфуд має з’явитись у Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому та Білій Церкві на Київщині.

Про це повідомив директор із розвитку компанії Віталій Стефурак. Також він поділився планами мережі в Україні на 2022 рік.

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Де відкриватимуть нові McDonald’s

Віталій Стефурак розповів, що передусім компанію цікавлять міста з населенням понад 200 тисяч. Які вимоги до локації нових McDonald’s:

великий потік людей у цьому місці (найкраще підходять перетини вулиць);

зручність доступу як пішоходів, так і водіїв;

площа має бути достатньою для зали, тераси та інших частин (оптимальна площа – 2 тисячі квадратних метрів).

Яким буде заклад у Луцьку

Перший McDonald’s Луцька планують відкрити на проспекті Соборності в кінці третього або на початку четвертого кварталу 2021 року.

Площа закладу сягатиме 675 метрів квадратних. Загалом у його залі й терасі буде 200 посадкових місць. Також там облаштують McDrive.

Що відомо про McDonald’s у Івано-Франківську

Про те, що мережа хоче відкрити свою точку в місті, стало відомим торік. У грудні 2020 вже почалося будівництво будівлі на вулиці Миколайчука, 2. Цей заклад мають відкрити в першій половині 2021 року.

Яка інформація є про McDonald’s у Хмельницькому

Про відкриття закладу у Хмельницькому найменше інформації. Раніше місцеві ЗМІ писали, що вже почалося його будівництво на проспекті Миру. Стефурак підтвердив цю інформацію та сказав, що McDonald’s там відкриється невдовзі. Однак він не уточнив, коли саме це має статись.



Будівництво McDonald’s у Хмельницькому / Фото "Хмельницький Live"

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Інша плани мережі в Україні

У цьому році McDonald’s будуватимуть і в Білій Церкві. Також компанія зараз обирає ділянки для відкриття нових точок у 2022 році. До уваги беруть Кропивницький, Маріуполь і всі українські міста-мільйонники (Львів, Одеса, Дніпро, Харків і Київ).

Директор із розвитку компанії також сказав, що вони є відкритими до пропозицій щодо місця розташування перших закладів інших міст. Поки він назвав як приклад лише Чернівці та Ужгород.

Загалом у мережі планують найближчим часом відкрити понад 10 закладів, реконструювати чинні та створити понад 4 тисячі робочих місць.

У 2020 році McDonald’s Ukraine інвестувала в розвиток компанії 700 мільйонів доларів. За цей рік компанія відкрила 5 нових ресторанів та тепер в Україні їх є 98 у 21 місті. Перший заклад McDonald’s України відкрився у 1997 році в Києві.