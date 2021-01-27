В Україні завели 2 нові справи проти Байдена і Порошенка, – адвокат

27 січня 2021 , 14:09
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В Україні нібито відкрили 2 справи проти очільника США Джо Байдена та п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це буцімто сталось 22 січня, тобто за 2 дні після інавгурації Байдена.

Джерело: 24 канал

Так, справи начебто стосуються втручання у діяльність прокуратури. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань на брифінгу.

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Що стверджує адвокат

За словами Голованя, зареєстрували 2 кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.

Такими провокаціями намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США,
– стверджує адвокат.

Адвокат переконує, що провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача і за рішенням Печерського суду Києва.

24 канал намагається зв'язатись із правоохоронцями для уточнення подробиць.

Дивіться відео Адвоката, де він розповів про відкриття справ:

Плівки Деркача: що відомо

  • У травні 2020 року Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Байдена на Порошенка.
  • Нардеп переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а розмови записував буцімто сам Порошенко.
  • Частина записів стосується нібито виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення Шокіна, адже при ньому прокуратура розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.
  • У США назвали такі дії втручанням у вибори та ввели санкції проти Деркача.
  • Пізніше санкції наклали на оточення нардепа, зокрема на депутата Олександра Дубінського.