В Україні завели 2 нові справи проти Байдена і Порошенка, – адвокат

В Україні нібито відкрили 2 справи проти очільника США Джо Байдена та п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це буцімто сталось 22 січня, тобто за 2 дні після інавгурації Байдена.
Джерело: 24 канал
Так, справи начебто стосуються втручання у діяльність прокуратури. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань на брифінгу.
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За словами Голованя, зареєстрували 2 кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.
Такими провокаціями намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США,
– стверджує адвокат.
Адвокат переконує, що провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача і за рішенням Печерського суду Києва.24 канал намагається зв'язатись із правоохоронцями для уточнення подробиць.
Дивіться відео Адвоката, де він розповів про відкриття справ: