В Україні нібито відкрили 2 справи проти очільника США Джо Байдена та п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це буцімто сталось 22 січня, тобто за 2 дні після інавгурації Байдена.

Джерело: 24 канал

Так, справи начебто стосуються втручання у діяльність прокуратури. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань на брифінгу.

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Що стверджує адвокат

За словами Голованя, зареєстрували 2 кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.

Такими провокаціями намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США,

– стверджує адвокат.

Адвокат переконує, що провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача і за рішенням Печерського суду Києва.

24 канал намагається зв'язатись із правоохоронцями для уточнення подробиць.

Дивіться відео Адвоката, де він розповів про відкриття справ:

Плівки Деркача: що відомо