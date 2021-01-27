В Україні завели 2 нові справи проти Байдена і Порошенка, – адвокат
В Україні нібито відкрили 2 справи проти очільника США Джо Байдена та п'ятого Президента України Петра Порошенка. Це буцімто сталось 22 січня, тобто за 2 дні після інавгурації Байдена.
Джерело: 24 канал
Так, справи начебто стосуються втручання у діяльність прокуратури. Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань на брифінгу.
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Що стверджує адвокат
За словами Голованя, зареєстрували 2 кримінальних провадження, що стосуються начебто втручання в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку Порошенка і Байдена.
Такими провокаціями намагаються зруйнувати стратегічне партнерство між Україною і США,
– стверджує адвокат.
Адвокат переконує, що провадження зареєстрували за заявою нардепа Андрія Деркача і за рішенням Печерського суду Києва.
Дивіться відео Адвоката, де він розповів про відкриття справ:
Плівки Деркача: що відомо
- У травні 2020 року Деркач оприлюднив записи розмов, які нібито свідчать про вплив тоді ще ексвіцепрезидента США Байдена на Порошенка.
- Нардеп переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а розмови записував буцімто сам Порошенко.
- Частина записів стосується нібито виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення Шокіна, адже при ньому прокуратура розслідувала справу Burisma — компанії, де працював син Байдена.
- У США назвали такі дії втручанням у вибори та ввели санкції проти Деркача.
- Пізніше санкції наклали на оточення нардепа, зокрема на депутата Олександра Дубінського.
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