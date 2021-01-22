В Україні для майбутніх деокупованих територій потрібно ухвалити новий закон про люстрацію відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, чинний закон писали досить швидко, тому він потребує змін.

У суспільстві є велика увага до люстрацій, тому просто так комусь неможливо пробачити. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, законодавство про люстрацію було досить тотальним та не давало можливості судового контролю. Резніков зазначив, що людина не могла порушити питання про скасування щодо неї люстраційних норм, якщо її право несправедливо обмежили.

Судовий контроль має бути для того, щоб людина могла заявити, що її даремно внесли до тієї чи іншої категорії і вона не має під неї підпадати,

– наголосив він.

На думку Резнікова, через недосконалість попереднього закону потрібно ухвалити новий, однак згідно зі стандартами ООН.

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Міністр зазначив, що варто запровадити обмеження щодо обіймання посад громадянами, які були причетні до діяльності окупаційних сил та їхніх адміністрацій. Зокрема, таких осіб варто ділити на кілька категорій залежно від місця служби або роботи.

"Якщо людина віддано служить окупаційному режиму, то вона точно не може працювати в деокупованому Донбасі або в Нацполіції", – наголосив Резніков.

Міністр також додав, що можуть створити орган, який ухвалюватиме рішення щодо обмеження прав.

Люстрація в Україні: коротко