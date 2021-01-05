В Україні протягом 2021 року вартість бензину та дизельного пального може стрімко зрости. Наразі є 3 ключові фактори, які впливають на цей ринок.

Ймовірно, ціна пального збільшиться на 20%. Про це заявив економіст Андрій Блінов, повідомляє УНН.

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За його словами, основними факторами, які впливають на цей ринок, є:

обмінний курс;

податкова політика;

світові ціни на ці ресурси.

Звісно, ще є шокові речі, наприклад, якщо стає на ремонт якийсь комбінат або запроваджують якесь ембарго тощо,

– наголосив Блінов.

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Економіст припустив, що впродовж 2021 року ціни на нафту, зокрема на світовому ринку, можуть зрости до 60 – 65 доларів за барель. На його думку, це свідчить про можливість збільшення ціни на нафту до 20% упродовж року.

Також Блінов зазначив, що зростання вартості бензину та дизельного пального протягом 2021 року можливе у разі відповідного зростання ціни на нафту.

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Зверніть увагу! 5 січня 2021 року ціни на нафту впали. Причиною стало відновлення перемовин між нафтовидобувними державами щодо збільшення виробництва в лютому. Детальніше про це – читайте тут.