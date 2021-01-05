В Україні вартість пального може зрости на 20%: що цьому сприятиме
В Україні протягом 2021 року вартість бензину та дизельного пального може стрімко зрости. Наразі є 3 ключові фактори, які впливають на цей ринок.
Ймовірно, ціна пального збільшиться на 20%. Про це заявив економіст Андрій Блінов, повідомляє УНН.
Читайте також Що впливатиме на інфляцію на початку 2021 року: прогноз Мінекономіки
За його словами, основними факторами, які впливають на цей ринок, є:
- обмінний курс;
- податкова політика;
- світові ціни на ці ресурси.
Звісно, ще є шокові речі, наприклад, якщо стає на ремонт якийсь комбінат або запроваджують якесь ембарго тощо,
– наголосив Блінов.
До теми Якби ціну на електрику не підвищили, то потім вона була б значно більшою, – експерт
Економіст припустив, що впродовж 2021 року ціни на нафту, зокрема на світовому ринку, можуть зрости до 60 – 65 доларів за барель. На його думку, це свідчить про можливість збільшення ціни на нафту до 20% упродовж року.
Також Блінов зазначив, що зростання вартості бензину та дизельного пального протягом 2021 року можливе у разі відповідного зростання ціни на нафту.
Читайте також США можуть зняти з біржі найпотужніші нафтові компанії Китаю
Поділитися новиною