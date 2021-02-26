Україні треба повернути її серце, – Зеленський про окупацію Криму

Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму та міста Севастополя Росією записав емоційне звернення. Він зазначив: Україна ніколи не пробачить Росії її нахабних і незаконних дій.

Крим президент назва сонячним і добрим серцем України. Серцем, яке нахабно вирвали, мотивуючи псевдозаконними заходами.

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Звернення Зеленського у День спротиву окупації

Президент зазначив: Росія стискає "серце України" і вдає, що не розуміє, чому відносини з Україною погіршилися.

Відповідь України проста: не треба було чіпати Криму і порушувати усі міжнародні договори. Те, що сталося із Кримом, Україна ніколи не пробачить Росії. Як і не пробачить тим, хто дозволив їй зайти на півострів.

Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити,

– зауважив Зеленський.

У Криму активно відбувається мілітаризація регіону, зазначив Зеленський, і регулярно порушують права людей.

Напередодні Дня Незалежності у Києві відбудеться перше засідання "Кримської платформи" – міжнародного майданчику для пошуку і втілення заходів для деокупації Криму.

Наостанок звернення Зеленський перейшов на російську мову і сказав: "Пора повертатися додому. Чекаємо. Віримо. Любимо. Народ України"

Звернення Зеленського в День спротиву окупації Криму – дивіться відео

Що Україна робить для деокупації Криму

Як повідомили в Офісі Президента, Володимир Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.

Там дещо уточнили: уряду доручили організувати та запустити "Кримську платформу". Окрім того, сказав Зеленський, треба реалізувати заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови і культури.

У твітері президент додав: вперше за роки окупації Україна робить конкретні кроки для повернення Криму під контроль Україні. Він зазначив: світова спільнота, яка підтримує Україну в прагненні повернути Крим, об'єднуватиметься на майданчику "Кримської платформи".