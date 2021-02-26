Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму та міста Севастополя Росією записав емоційне звернення. Він зазначив: Україна ніколи не пробачить Росії її нахабних і незаконних дій.

Крим президент назва сонячним і добрим серцем України. Серцем, яке нахабно вирвали, мотивуючи псевдозаконними заходами. До теми Світ має посилити тиск на Росію, – МЗС до Дня спротиву окупації Криму Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити,

– зауважив Зеленський. Звернення Зеленського в День спротиву окупації Криму – дивіться відео Що Україна робить для деокупації Криму Як повідомили в Офісі Президента, Володимир Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова. Дещо уточнили: уряду доручили організувати та запустити "Кримську платформу". Окрім того, сказав Зеленський, треба реалізувати заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови і культури. У твітері президент додав: вперше за роки окупації Україна робить конкретні кроки для повернення Криму під контроль Україні. Він зазначив: світова спільнота, яка підтримує Україну в прагненні повернути Крим, об'єднуватиметься на майданчику "Кримської платформи". Доповнюємо новину...