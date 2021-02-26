Україні треба повернути її серце, – Зеленський про окупацію Криму
Володимир Зеленський у День спротиву окупації Криму та міста Севастополя Росією записав емоційне звернення. Він зазначив: Україна ніколи не пробачить Росії її нахабних і незаконних дій.
Джерело:Фейсбук Володимира Зеленського
Крим президент назва сонячним і добрим серцем України. Серцем, яке нахабно вирвали, мотивуючи псевдозаконними заходами.
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Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити,
– зауважив Зеленський.
Звернення Зеленського в День спротиву окупації Криму – дивіться відео
Що Україна робить для деокупації Криму
- Як повідомили в Офісі Президента, Володимир Зеленський підписав указ щодо окремих заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію Кримського півострова.
- Дещо уточнили: уряду доручили організувати та запустити "Кримську платформу". Окрім того, сказав Зеленський, треба реалізувати заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови і культури.
- У твітері президент додав: вперше за роки окупації Україна робить конкретні кроки для повернення Криму під контроль Україні. Він зазначив: світова спільнота, яка підтримує Україну в прагненні повернути Крим, об'єднуватиметься на майданчику "Кримської платформи".
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