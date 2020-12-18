Згідно зі стратегією "Голосу" щодо деокупації Донбасу, Україна зможе повернути свої території повністю. Єдиним важливим моментом є те, що "холодна деокупація" займе багато часу. Прогнозують, що на це піде 10 років.

Однак там наголосили, що ця стратегія – найбезпечніша. Про це в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла голова партії "Голос" Кіра Рудик.

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Вона зазначила, що партія "Голос" є єдиною, яка ще в лютому 2020 року запропонувала альтернативу мінським домовленостям – план "холодної деокупації" Донбасу.

Насамперед ми казали, що цей план "холодний", адже він довгий – до 10 років,

– зауважила Рудик.

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За словами Рудик, він покроково передбачає, що потрібно робити для того, щоб Україна повернула собі території. "Щоб ми їх повертали не на умовах Росії, де спочатку пропонують зробити вибори. Ви уявляєте, які будуть результати цих виборів?", – припустила Рудик.

Вона додала, що підтримка інших країн теж вже не є такою яскравою, як була, до прикладу, у 2019 році.

"Те, якою була підтримка Франції і Німеччини рік тому, і та, яка зараз – вона різна. У кожної з цих країн є свої проблеми. Однак відбулись вибори в США і ми можемо очікувати на певний тиск з боку Сполучених Штатів. І ми на нього розраховуємо", – підсумувала Рудик.

Детальніше про те, які кроки передбачає план "холодної деокупації" Донбасу – читайте тут.

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