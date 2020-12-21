Банк "Кредит Дніпро" успішно взяв участь у 8-му аукціоні СВОП процентної ставки Національного банку з терміном погашення 09.12.2025 р.

Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Впроваджений Національним банком України влітку 2020 року новий інструмент значно сприяє розвитку фінансових ринків нашої країни та стимулює довгострокове фінансування. Ми вперше взяли участь в аукціоні НБУ з продажу деривативів і плануємо продовжити цю практику. Цей інструмент дозволить банку фінансувати довгострокові інвестиції для підтримки української економіки,

– розповів Сергій Панов, голова правління банку, слова якого наводить пресслужба.

Мінімальна сума заявки банку для участі в аукціоні НБУ СВОП процентної ставки від 16 грудня 2020 року – 10 млн грн. Як сказано на сайті регулятора, один банк міг подати не більше 5 таких заявок. Загальний обсяг аукціону регулятор встановив в обсязі 2 млрд грн для всіх банків-учасників. Нацбанк почав проводити такі аукціони з літа 2020 року та стимулює довгострокове кредитування.

Кредит Дніпро – український комерційний банк, що входить до ТОП-20 фінансових установ країни за розміром валових активів. Відповідно до класифікації Національного банку України належить до групи банків з приватним капіталом. Станом на 1 грудня 2020 року активи банку становлять 11 093 млн грн, а статутний капітал – 1 207 млн грн. Бенефіціар банку "Кредит Дніпро" – Олександр Ярославський, український бізнесмен, який за розміром статків входить до ТОП-10 списку Forbes Ukraine. Володіє групою DCH (dch.com.ua), яка об'єднує активи у сфері фінансів, промисловості та гірничодобувної індустрії, транспорту, будівництва та девелопменту і т. д.