В Україні створять перший онлайн-портал про окупований Крим та Донбас. На ньому публікуватимуть історії про злочини окупантів. Зокрема, воєнні та проти людяності.

Що міститиме портал

Онлайн-ресурс міститиме свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото та відео. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Голова українського інституту національної пам'яті Антон Дробович зазначив, що найперше розмістять 30 історій про злочини на окупованих територіях. Крім того, на сайті працюватиме зручна пошукова система. Можна буде шукати історії за особами, місцями та часом.

В ОП наголосили, що проєкт базуватиметься на офіційних даних, достовірності та об'єктивності. За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, правоохоронці з 2014 року фіксують та розслідують злочини на окупованих територіях. Наразі є понад 20 тисяч кримінальних правопорушень. Серед них – воєнні злочини та злочини проти людяності.

Для чого Україні такий онлайн-портал

Зазначили, що створення порталу допоможе Україні доносити до міжнародної спільноти інформацію про злочини в Криму чи ОРДЛО. До речі, створення порталу передбачено меморандумом про співпрацю щодо збереження фактів про злочини на тимчасово окупованих територіях.

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