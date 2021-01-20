Міністерство юстиції планує створити в Україні "модельну в'язницю". У цьому закладі позбавлення волі протестують найкращі практики із Західної Європи.

Акцент проєкту – на адаптації до нормального життя

Запустити проєкт планують вже з 2022 року. Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська в ефірі телеканалу "Дом".

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Два нові слідчі ізолятори побудують на території Київської та Львівської областей. Акцент, за словами міністра, буде на адаптації ув'язненого до нормального життя.

Урядовець навів приклад, що в країнах Північної Європи в'язні можуть самі заробляти гроші та готувати їжу.

Зараз у в'язниці він навпаки відвикає від нормального життя, за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він сидить або в камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком – це не адаптація людини до нормального життя, це навпаки його деградація,

– сказав Малюська.

Змінять також систему охорони – на динамічну

Не буде і так званої охорони по периметру. Натомість пропонують динамічну охорону – коли за безпекою стежитимуть зсередини.

Малюська також обіцяє кардинальні зміни щодо системи виконання кримінальних покарань.

Вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться. Це теж було зроблено,

– сказав глава Мін'юсту.

В Україні створили платні камери в ізоляторах

Зазначимо, що у 2020 році Мін'юст взявся за зміни у СІЗО. Відтак в ізоляторах з'явились платні камери – з покращеними умовами. Таким чином, держава вже заробила понад 2 мільйони гривень.