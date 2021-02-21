В Україні стався масштабний збій у роботі Telegram
У неділю, 21 лютого, у роботі мережі Telegram стався масштабний збій. Найактивніше його відчули жителі України.
Джерело:Downdetector
Станом на 10:00 робота Telegram відновлена.
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На що скаржилися користувачі
- У 94% користувачів був збій підключення до мережі;
- 5% користувачів не могли відправити повідомлення.
Telegram у 2021: що відомо
- 8 січня аналітичний центр Sensor Tower заявив, що Telegram став найбільш завантажуваним додатком у світі. Йому вдалося обігнати навіть TikTok. Причиною став скандал навколо WhatsApp. Значний відсоток його аудиторії перейшов у Telegram.
- Творець Telegram Павло Дуров заявив, що месенджер ніколи не використовуватиме особисті дані користувачів для рекламних цілей.
- Окрім того, Telegram оголосив відразу 2 конкурси. Усім охочим пропонують створити бібліотеку C/C++ і виправити недоліки в клієнті месенджера для Android.
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