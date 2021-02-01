Зрада скасовується: в Україні спростували "заборону" "Майстра і Маргарити"

1 лютого 2021 , 11:42
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Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" в Україні – дозволений. Заборона стосується лише російського видання від видавництва "Азбука-Аттикус".

Джерело: Укрінформ

У передмові до видання від "Азбуки-Аттикус" згадують людей, які підтримали збройну агресію Росії щодо України.

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Саме тому наклад заборонили ввозити на територію нашої країни.

Таку заяву зробив начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.

Згадані у передмові діячі внесені до переліку людей, які є загрозою для національної безпеки України.

Що ще сказав Олійник

  • Скандал про нібито заборону роману "Майстер і Маргарита" роздули у мережі.
  • Більшість коментаторів навіть не знайомі із українськими законами.
  • В еру соціальних мереж "блогери" та "експерти" зростають у геометричній прогресії.
  • Водночас далеко не всі вони ознайомлюються з об'єктом власної уваги, перш ніж "навішувати ярлики".
  • У своїх діях представники Держкомтелерадіо керуються виключно законами України.
  • Книги з Росії шкодять українському видавничому бізнесу.
Зверніть увагу! У мережі раніше поширили чутки, що в Україні нібито заборонили роман "Майстер і Маргарита". Цей фейк вже підхопили російські ЗМІ.