Зрада скасовується: в Україні спростували "заборону" "Майстра і Маргарити"

Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" в Україні – дозволений. Заборона стосується лише російського видання від видавництва "Азбука-Аттикус".
Джерело: Укрінформ
У передмові до видання від "Азбуки-Аттикус" згадують людей, які підтримали збройну агресію Росії щодо України.
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Саме тому наклад заборонили ввозити на територію нашої країни.
Таку заяву зробив начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.
Згадані у передмові діячі внесені до переліку людей, які є загрозою для національної безпеки України.