Зрада скасовується: в Україні спростували "заборону" "Майстра і Маргарити"
Роман Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" в Україні – дозволений. Заборона стосується лише російського видання від видавництва "Азбука-Аттикус".
Джерело: Укрінформ
У передмові до видання від "Азбуки-Аттикус" згадують людей, які підтримали збройну агресію Росії щодо України.
Актуально Мінкульт закупив комікси про лесбійок для шкільних бібліотек в Україні
Саме тому наклад заборонили ввозити на територію нашої країни.
Таку заяву зробив начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.
Згадані у передмові діячі внесені до переліку людей, які є загрозою для національної безпеки України.
Що ще сказав Олійник
- Скандал про нібито заборону роману "Майстер і Маргарита" роздули у мережі.
- Більшість коментаторів навіть не знайомі із українськими законами.
- В еру соціальних мереж "блогери" та "експерти" зростають у геометричній прогресії.
- Водночас далеко не всі вони ознайомлюються з об'єктом власної уваги, перш ніж "навішувати ярлики".
- У своїх діях представники Держкомтелерадіо керуються виключно законами України.
- Книги з Росії шкодять українському видавничому бізнесу.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter