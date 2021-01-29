В Україні схвалили план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік: коли почнеться

В Україні представили Календарний план вакцинації населення у 2021 році. Щеплювати українців від коронавірусу COVID-19 мають почати вже у лютому.

Джерело: Кабінет Міністрів

Цей план вже схвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Її засідання під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося 29 січня.

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Шмигаль підкреслив, що потрібно чітко визначити, скільки вакцини потребує Україна у 2021 році. "Ми маємо затверджений Національний план, який визначає 5 етапів вакцинації", – зауважив він.

Усе це має бути відображене у Календарному плані на цей рік. Зокрема – хто, коли й де зможе безкоштовно отримати ефективну вакцину від COVID-19,

– наголосив урядовець.

Згідно з планом, найпершими зможуть вакцинуватися медики стаціонарів COVID-19 та військові у зоні ООС. За лютий – квітень мають намір зробити щепленням 367 тисячам українцям.



Календарний план безкоштовної вакцинації / Інфографіка Кабміну

Що сказав Ляшко

План вакцинації презентував головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, у МОЗ вже визначили прогнозовану кількість вакцин для закупівлі – мовиться про 15 мільйонів додаткових доз.

Крім цього, головний санітарний лікар запевнив, що Україна має достатньо можливостей, аби забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин, які вже пройшли реєстрацію.

Етапи вакцинації від COVID-19

Щеплювати українів від COVID-19 планують у 5 етапів. Безкоштовний доступ до вакцини пообіцяли забезпечети усім громадянам. Насамперед – людям з критичним ризиком інфікування.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу