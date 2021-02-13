В Україні сформували майже 350 мобільних бригад з вакцинації: Ляшко розповів деталі

В Україні планують створити 600 мобільних бригад з вакцинації, наразі сформували 347. Бригади залучатимуть залежно від збільшення обсягів поставок ліків від COVID-19.

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, працівників мобільних бригад вакцинуватимуть у першу чергу. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами у суботу, 13 лютого.

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Заступник глави МОЗ зауважив, що навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації.

Віктор Ляшко додав, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

Ми підготували 33-й пакет в рамках програми медгарантій, за яким НСЗУ буде контрактувати медзаклади та оплачувати роботу з вакцинації,

– підсумував головний санлікар.

Вакцинація в Україні: що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає 4 вакцини проти коронавірусу. Мовиться про ліки компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

В Україні вакцинація населення має розпочатися 15 лютого, але дату можуть перенести.

Насамперед вакцинуватимуть людей, які належать до групи ризику. Зокрема медиків, що працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків похилого віку та військовослужбовців на передовій.

Глава держави готовий вакцинуватися одним із перших, щоб довести українцями безпечність щеплень.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу