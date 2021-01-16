Вся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 року перейшла на українську мову. Отож до відвідувачів та клієнтів персонал має звертатись виключно українською мовою. Перейти на іншу мову звісно можна – якщо цього попросить клієнт.

Мовиться про статтю 30 закону України "Про функціонування української мови як державної". Де саме обов'язкові до застосування норми закону та як захистити своє право на обслуговування українською – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Жодних трагедій немає, – Кремінь про перехід сфери обслуговування на українську мову

На обов'язкову українську мову спілкування з 16 січня 2021 року переходять усі суб'єкти господарювання.

Де зобов'язані обслуговувати українською:

торговельні заклади;

інтернет-магазини;

усі заклади громадського харчування;

банки;

аптеки;

АЗС;

бібліотеки;

заклади розважального характеру;

спортзали та фітнес-клуби;

салони краси та перукарні;

заклади медичної сфери;

заклади освітньої сфери;

установи соціальної сфери;

заклади побутового обслуговування.

Важливо, що інструкції на товарах, описи товарів та послуги, меню та цінники теж повинні бути українською. Закон дозволяє використання абревіатур та скорочень іншими мовами.

На невиконання норми закону можна скласти скаргу

Про те, як змусити заклади таки виконувати закон і обслуговувати вас українською мовою, розповів раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зазначив, якщо не вдасться владнати ситуації мирним шляхом на місці, то потрібно подати скаргу до уповноваженого із захисту державної мови.

Кроки на захист права обслуговуватись українською мовою:

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою.

У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи.

Якщо після цього ситуація не покращилася, то необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та записати назву, розташування та контакти суб'єкта.

Подати скаргу до уповноваженого із захисту державної мови.

Цікаво Чи складатимуть іспит з української люди, які вже перебувають на держпосадах

Яке покарання за невиконання закону?

Спочатку суб'єкт господарювання оголошують попередження та складають протокол. Підприємство зобов'язане усунути порушення за 30 днів. У випадку повторного порушення загрожує штраф – від 5100 до 6800 гривень.

Як діяти, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу