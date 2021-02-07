В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото

В Україну знов повернулася негода. Синоптики попередили, що в окремих регіонах температура повітря опускатиметься до -24 градусів.

Саме тому рятувальники ДСНС розгорнули пункти обігріву. Їх загальна кількість станом на 7 лютого становить 4 778.

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Як працюють пункти обігріву

У ДСНС пояснили, що пункти обігріву розгорнули для того, аби запобігти обмороження та загибелі людей.

Загалом в Україні вже розгорнули 4 778 пунктів обігріву, з яких:

4 764 стаціонарні;

14 мобільні.

Упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.



Загалом в Україні вже розгорнули 4 778 пунктів обігріву / Фото ДСНС



Рятувальники розгорнули пункти обігріву / Фото ДСНС

Де чекати негоду

Раніше синоптики попередили, що 7 лютого в Україні погіршиться погода. Негода принесе снігопади та шквальні пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Протягом 7 – 8 лютого в Україні буде значне зниження температури:

вночі до -12...-18 градусів, а у північних областях подекуди до -20...-24 градусів,

вдень до -8...-13 градусів, а у південних областях -4...+2 градуси.

У ДСНС попередили, що в окремих регіонах України утворяться снігові замети. У Рівненській, Волинській, Львівській областях вони можуть досягти 30 – 40 сантиметрів.

На Закарпатті, Прикарпатті, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській областях прогнозують сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні 7 лютого погіршиться у:

Львівській,

Івано-Франківській,

Житомирській,

Київській,

Вінницькій,

Черкаській,

Кіровоградській областях,

на Закарпатті.