В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото

Джерело:ДСНС
В Україну знов повернулася негода. Синоптики попередили, що в окремих регіонах температура повітря опускатиметься до -24 градусів.
Саме тому рятувальники ДСНС розгорнули пункти обігріву. Їх загальна кількість станом на 7 лютого становить 4 778.
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У ДСНС пояснили, що пункти обігріву розгорнули для того, аби запобігти обмороження та загибелі людей.
Загалом в Україні вже розгорнули 4 778 пунктів обігріву, з яких:
Упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС – 77 осіб.
Загалом в Україні вже розгорнули 4 778 пунктів обігріву / Фото ДСНС
Рятувальники розгорнули пункти обігріву / Фото ДСНС
Раніше синоптики попередили, що 7 лютого в Україні погіршиться погода. Негода принесе снігопади та шквальні пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду. Протягом 7 – 8 лютого в Україні буде значне зниження температури:
У ДСНС попередили, що в окремих регіонах України утворяться снігові замети. У Рівненській, Волинській, Львівській областях вони можуть досягти 30 – 40 сантиметрів.
На Закарпатті, Прикарпатті, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській областях прогнозують сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.
Погода в Україні 7 лютого погіршиться у: