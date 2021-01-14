На період значного зниження температури в усіх областях розгорнуть мережу пунктів обігріву. Крім того, в регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипальна техніка.

Влада готується реагувати на ускладнення погодних умов протягом 13 – 17 січня. Відповідні заходи прийняли за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

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Пункти обігріву, безперебійність надання компослуг

Обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають розгорнути мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.

Через ЗМІ та соцслужби вони мають поінформувати населення про місця розташування таких пунктів та допомогу, яку у них надаватимуть.

Соціальні служби мають активніше надавати допомогу незахищеним верствам населення, аби не допустити їх обмороження та загибелі.

мають активніше надавати допомогу незахищеним верствам населення, аби не допустити їх обмороження та загибелі. Міненерго разом з обласними та Київською міською держадміністраціями повинні забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання.

У випадку виникнення аварії – першочергово відновити системи життєзабезпечення лікарень, закладів освіти інших важливих об’єктів.

Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки мають інформувати через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.

Спецтехніка на дорогах

В областях, де очікуються інтенсивні опади, повинні вивести снігоочисну та посипальну техніку на найбільш складні ділянки доріг.

Крім того, мають забезпечити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах.

А також вчасно приймати рішення щодо обмеження руху транспорту з відповідним інформуванням про це.

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