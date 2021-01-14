Погіршення погоди: в Україні розгорнуть пункти обігріву, працюватиме спецтехніка
На період значного зниження температури в усіх областях розгорнуть мережу пунктів обігріву. Крім того, в регіонах з інтенсивними опадами на складних ділянках доріг працюватиме снігоочисна та посипальна техніка.
Влада готується реагувати на ускладнення погодних умов протягом 13 – 17 січня. Відповідні заходи прийняли за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.
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Що робитимуть у зв'язку з погіршенням погоди
Пункти обігріву, безперебійність надання компослуг
- Обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування мають розгорнути мережу пунктів обігріву і забезпечити їх продуктами, одноразовим посудом, паливом та іншими предметами першої необхідності.
Через ЗМІ та соцслужби вони мають поінформувати населення про місця розташування таких пунктів та допомогу, яку у них надаватимуть.
- Соціальні служби мають активніше надавати допомогу незахищеним верствам населення, аби не допустити їх обмороження та загибелі.
- Міненерго разом з обласними та Київською міською держадміністраціями повинні забезпечити стале функціонування систем електро-, тепло- та газопостачання.
У випадку виникнення аварії – першочергово відновити системи життєзабезпечення лікарень, закладів освіти інших важливих об’єктів.
- Мінінфраструктури, Національна поліція, ДСНС, Укравтодор та Укртрансбезпеки мають інформувати через ЗМІ перевізників та водіїв про очікуване ускладнення ситуації на дорогах.
Спецтехніка на дорогах
- В областях, де очікуються інтенсивні опади, повинні вивести снігоочисну та посипальну техніку на найбільш складні ділянки доріг.
- Крім того, мають забезпечити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу на автошляхах.
- А також вчасно приймати рішення щодо обмеження руху транспорту з відповідним інформуванням про це.
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Погода в Україні: що кажуть синоптики
- За прогнозами Укргідрометцентру очікується погіршення погодних умов. Зокрема, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях буде значний сніг, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовини та ожеледиця на дорогах.
- У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях – налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності).
- Крім того, 15 – 16 січня в Україні очікується зниження температури вночі до -12…-18 градусів морозу, місцями в північних областях до -21 градуса, вдень до -10...-16 градусів. Крім того, 17 – 18 січня холодна погода утримається.
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