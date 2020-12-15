Верховна Рада планує реформувати Національну раду з питань телебачення та радіомовлення. Так, законопроєкт №4107 народні обранці підтримали за основу 15 грудня.

Законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення підтримали 269 нардепів. Про це повідомляє 24 канал.

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Що передбачає законопроєкт

►Врегулювання процедури прийняття на посаду члена Нацради

Документ урегульовує подання кандидатур на посаду члена Національної ради. Зокрема, для проведення відбору кандидатів пропонують створювати конкурсну комісію. Вона обговорюватиме запропоновані кандидатури і вноситиме на розгляд президенту відповідне подання щодо кожного претендента з висновками і рекомендаціями.

►Прозорий перелік вимог до кандидатів на посаду члена ради

►Чіткі вимоги для ГО та творчих спілок

Законопроєкт встановлює чіткий та прозорий перелік вимог до громадських об'єднань та творчих спілок, які можуть бути суб'єктами подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

►Унормовуються підстави дострокового припинення повноважень членів

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►Засідання без ліцензіатів

У законі пропонують механізм проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів за умови, якщо ліцензіата повідомили про час та місце засідання.

►Оклади членів Нацради – на рівні 33 прожиткових мінімумів (тобто 72 237 гривень)

►Усувається колізія щодо розгляду Нацрадою питань на засіданнях під час дії карантину