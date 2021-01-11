Жителі Полтави, Чернівців, Івано-Франківська, Львова та декількох інших міст 11 січня знову вийшли на протести про нових тарифів на газ. Люди вимагають скасувати їх, а також повернути пільговий тариф на електроенергію.

Через подорожчання газу в низці українських міст 11 січня знову проходять протести. Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше Миколаїв, Полтава, Харків і Кривий Ріг протестують через підвищення тарифів: фото і відео

Що відбувається у Полтаві

Приблизно 200 людей зібралися біля обласної адміністрації на акцію протесту щодо тарифів на комунальні послуги. Здебільшого своє незадоволення прийшли висловити люди похилого віку.

Люди вимагають скасувати нові тарифи за газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію.

Учасники акції підготували відповідне звернення. Його планують передати голові обласної ради Олександру Біленькому.

Довідка. Протестують полтавчани вдруге. На таку ж акцію біля будівлі обласної адміністрації люди приходили 9 січня.



У Полтаві знову протестують проти тарифів на газ / Фото "Суспільне"



Біля обласної адміністрації зібралися приблизно 200 людей / Фото "Суспільне"

Ситуація в Чернівцях

На Центральній площі міста зібралися приблизно 20 людей. Крім того, через підвищення тарифів у 2 селах області перекривають дорогу.

Довідка. З 1 січня змінився тариф компанії "Чернівцігаззбут". Один кубометр газу відтепер вартує 9,92 гривні. Водночас майже вдвічі зріс тариф на розподіл газу від "Чернівцігаз" – до 2,30 гривні за кубометр.



На акцію вийшли й жителі Чернівців / Фото Патрульної поліції

Протести в Івано-Франківську

Приблизно 70 людей протестують біля приміщення "Івано-Франківськгазу".

Одна з учасниць акції Наталя Біланів розповіла, що прийшла на протест, бо не погоджується з новими тарифами.

Влітку я оплачувала 2,95 гривні. Чому в 3,5 раза на зимовий період підвищили тарифи? Нехай нам пояснять, чи це наш український газ, та з чим пов'язане підвищення,

– заявила жінка.

А також додала, що українці повинні висловити протест надавачам послуг, владі, яка має все контролювати та узгоджувати з людьми.



Жителька Івано-Франківська очікує пояснень влади / Фото "Суспільного"



У місті на протест вийшли приблизно 70 людей / Фото "Суспільного"

У яких ще містах протестують проти тарифів на газ

У Херсоні : біля АТ "Херсонгаз" проходить мітинг проти підвищення тарифів на газ та його постачання. На нього зібралися приблизно 100 людей.

: біля АТ "Херсонгаз" проходить мітинг проти підвищення тарифів на газ та його постачання. На нього зібралися приблизно 100 людей. У Львові мітингують під під стінами "Львівгазу". Учасники акції висунули свої вимоги та заявили про готовність їхати на безстрокову акцію до столиці.

мітингують під під стінами "Львівгазу". Учасники акції висунули свої вимоги та заявили про готовність їхати на безстрокову акцію до столиці. У Кропивницькому: там під міську раду прийшли приблизно пів сотні раду, саме містян із саморобними плакатами з написами "Досить обкрадати!", "Український газ – українському народу!".