Вже кілька днів в Україні діє посилений карантин. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, банкам та пошті. У салони краси та перукарні також можна потрапити, проте за попереднім записом.

Міський, міжміський громадський транспорт, а також авіаперевезення, не заборонили. Детальніше – у матеріалі 24 каналу.

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За новими правилами

Не у всіх містах, але все ж різдвяні ярмарки працюють. Втім – за новими правилами. Торгувати сувенірами тепер заборонено. Натомість їжу та напої дають із собою, і тільки тим, хто у масці.

Хто без маски – просимо одягнути. Якщо немає із собою, в нас є свої. Їжу ми даємо на виніс,

– розповіла продавчиня на Різдвяному ярмарку Наталя.

Наразі не працюють торгові центри, спортзали, кафе та ресторани (окрім доставки та на виніс), театри, музеї та кінотеатри. Під забороною також будь-які масові заходи, робота закладів освіти, крім дитячих садків, та магазини непродовольчих товарів. Товари масового вжитку не продаються і у супермаркетах.

Зрозуміти про дозволене складно

Правила продажу непродовольчих товарів викликав найбільше суперечок та нарікань. Сигнальною стрічкою обгороджені товари, які придбати наразі неможливо. Це шкарпетки, панчохи та канцелярія, засоби догляду за взуттям. Утім не всі непродовольчі товари під забороною.



Що може працювати під час локдауну / Скриншот з відео

Покупці губляться, що можна, а що – ні. Фахівці впевнені, що непорозуміння створив уряд.



Кому заборонено працювати / Скриншот з відео

Остаточне рішення про те, що саме дозволено до продажу під час локдауну – в Кабміні сформулювали ще 5 січня. Запропонували додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. А от опублікувати ці зміни вчасно не спромоглися.

Зараз вони вже є на сайті і опубліковані, тому підприємці можуть спокійно працювати та знімати ці стрічки. Українська влада через такі дії КМУ виглядає ідіотами в очах платників податків. Справедливо, варто зазначити,

– зазначив нардеп від "Слуги народу" Олександр Безгін.

Карантин у Тернополі

Проте не тільки шкарпетками розбрату відзначився "локдаун 2.0". У Тернополі та Черкасах мери виступили проти суворих обмежень. Першим був очільник Тернополя.



Локдаун 2.0 / Фото Getty Images

Втім поліціянти міста, які йому не підпорядковуються, за перший же день локдауну зафіксували майже сотню порушень карантинних правил. Мер планував поновити заняття у школах. Втім не наважився – оголосив дистанційне навчання, як і в інших областях.

Переконування Степанова

Тим часом Міністр охорони здоров'я Максим Степанов продовжує всіх вмовляти та переконувати, мовляв, і карантинні обмеження в нас найм'якіші з-поміж країн Європи. І аргументів їхнього впровадження досхочу.

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Попри всі нарікання, обмеження в країні передбачені до 24 січня включно.