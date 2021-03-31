Нещодавно деякі країни блокували рішення щодо продовження мандату місії ОБСЄ в Україні. Однак Спеціальна моніторингова місія стежитиме за ситуацією на Донбасі, оскільки мандат таки продовжили ще на один рік – до 31 березня 2022 року.

Продовжити місію вирішили у середу, 31 березня, на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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Що вирішили на засіданні ОБСЄ

На засіданні в останній момент продовжили мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, оскільки нинішній закінчується 31 березня 2021 року.

До того ж 57 країн-учасниць схвалили бюджет Спеціальної моніторингової місії на новий рік – з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року.

Що передувало ухваленню цього рішення

26 березня 2021 року МЗС України оприлюднило інформацію, що деякі держави-учасниці ОБСЄ блокують рішення про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Згортання діяльності СММ ОБСЄ гратиме на руку лише Росії", – заявили тоді в МЗС.