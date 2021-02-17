Міністерство юстиції та Фонд державного майна України виставили на аукціон Ірпінський виправний центр – № 132 –у селищі Коцюбинське Київської області. Стартова ціна – 220,2 мільйона гривень.

На сайті Фонду державного майна України (ФДМУ) вказано, що стартова ціна в’язниці – 220 мільйонів 211 тисяч 588 гривень.

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Що відомо про продаж першої в'язниці в Україні

"Перший пішов!", – повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, "великий розпродаж в‘язниць" дійшов до першого аукціону.

Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю за кілька кілометрів від Києва – welcome за посиланням нижче,

– написав Малюська.

Тут міністр одразу й дав посилання на сторінку сайту ФДМУ, де міститься інформація про аукціон. Там вказано, що:

Продається "окреме майно державної установи "Ірпінський виправний центр (№132)".

Розташований він у Київській області біля Ірпеня – у селищі Коцюбинське на вулиці Залізнична, 1.

А стартова ціна лоту – трохи більше за 220,2 мільйона гривень.

Міністр у своєму дописі також наголосив:

70% надходжень від продажу витратять "на розбудову нової в'язничної інфраструктури" за європейськими стандартами.

А 30% підуть у державний бюджет.

Перша в'язниця, яка йде з молотка: фото ФДМУ

Нагадаємо, аукціони з продажу в’язниць Мін'юст анонсував ще у серпні 2020 року. 16 лютого стало відомо про перший, цього ж дня Малюська зазначив: "Очікуйте нових лотів незабаром!"

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