В Україні повернуть перевірки бізнесу, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову перевірятимуть ведення бізнесу. Кабінет Міністрів вже схвалив відповідну постанову.
Джерело: ТСН
В уряді переконані, що перевірки допоможуть боротися з тіньовою економікою. Про це заявив прем'єр-міністр Шмигаль.
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Прем'єр-міністр переконаний, що мораторій на перевірки був виправданий на початку пандемії, коли увесь бізнес фактично зупинився. Утім, тепер через відсутність контролю страждає не тільки держава, але і той бізнес, який працює чесно.Зверніть увагу! У постанові передбачена заборона на документальні перевірки ФОПів.
►17 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення сприятливих умов для малого бізнесу. Мовиться про заборону перевірок підприємців впродовж 2 років.
►Згідно з указом, мораторій не стосується перевірок ФОПів, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.
►Такі заходи ввели через карантин пов'язаний з пандемією коронавірусу.