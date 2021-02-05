Денис Шмигаль заявив, що в Україні знову перевірятимуть ведення бізнесу. Кабінет Міністрів вже схвалив відповідну постанову.

Джерело: ТСН

В уряді переконані, що перевірки допоможуть боротися з тіньовою економікою. Про це заявив прем'єр-міністр Шмигаль.

Читайте також Не усі ФОПи отримали 8 тисяч гривень від держави: міністр фінансів пояснив причину

Що сказав Шмигаль про перевірки бізнесу

Прем'єр-міністр переконаний, що мораторій на перевірки був виправданий на початку пандемії, коли увесь бізнес фактично зупинився. Утім, тепер через відсутність контролю страждає не тільки держава, але і той бізнес, який працює чесно.

Зверніть увагу! У постанові передбачена заборона на документальні перевірки ФОПів.

Мораторій на перевірки бізнесу: головне

►17 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення сприятливих умов для малого бізнесу. Мовиться про заборону перевірок підприємців впродовж 2 років.

►Згідно з указом, мораторій не стосується перевірок ФОПів, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

►Такі заходи ввели через карантин пов'язаний з пандемією коронавірусу.