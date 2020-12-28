У Європейському Союзі розпочалася масова і безкоштовна вакцинація населення від коронавірусу.

Сумніваєтесь чи потрібне Україні членство в ЄС?

Перша сертифікована вакцина Pfizer / BioNTech була паритетно розподілена і доставлена в усі 27 країн Євросоюзу. Першими, кого вакцинують, стали медики і літні люди.

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Керівні органи ЄС заздалегідь потурбувалися про закупівлю і попереднє замовлення вакцин для потреб своїх громадян. Було сформовано портфоліо угод та досягнуто домовленості з різними виробниками про постачання понад 2 млрд доз вакцини від COVID-19. Цього буде цілком достатньо для вакцинації усього населення ЄС, яке складає близько 450 млн.

То ж якщо комусь не вистачає аргументів на користь членства України в ЄС, ось вони перед нами. Реальний кейс управлінських рішень та спільних відповідей на виклики, пов'язаних з пандемією.

Яскравий приклад турботи про безпеку людей, поваги до їх права на життя і здоров'я. Причому кожна країна, національні уряди, агресивно захищають національні інтереси!

Проте в Україні досі немає жодної вакцини від COVID-19 і не буде найближчим часом. Українська влада, уряд і МОЗ опинилися в цьому питанні в ролі аутсайдерів. Хоча ми, в парламенті, не раз звертали увагу Кабміну на необхідність завчасного здійснення реальних кроків для забезпечення українців життєво-необхідною вакциною. Я особисто неодноразово піднімала цю проблему на всіх зустрічах з керівництвом КМУ, запитувала про це публічно на годині запитань до Уряду.

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Усі запевнення, що ведуться якісь переговори і ми будемо в списку країн для отримання вакцини, виявилися фікцією. Боляче зараз спостерігати, як наша влада буквально випрошує надлишки вакцин у інших держав. Усе це дипломатично називається "переговорами" з нашими європейськими партнерами і сусідами, але зі сторони виглядає як з простертою рукою. Невтішно і безвідповідально…

Джерело: Facebook