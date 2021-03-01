Україні першочергово потрібна підтримка і Республіканської, і Демократичної партій у США. Через це важливим завданням Оксани Маркарової буде часткова зміна політики, яку українські представники впроваджували до цього часу.

Політолог Борис Тизенгаузен розповів, що раніше Україна намагалася заручитися підтримкою або республіканців, або демократів. Зокрема, під час президентської каденції Петра Порошенка політика держави була більш спрямована у бік Республіканської партії.

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За словами Тизенгаузена, представникам України зараз необхідно проводити рівновіддалені перемовини, обговорювати нові санкційні пакети щодо Росії та інше. Як він зазначив, уся ця робота першочергово ляже на плечі Маркарової.

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Політолог зауважив, що у новопризначеної пані посла України у США є цілком достатньо знайомств для цієї посади.

Під час призначення Маркарової визначним фактом стало те, що у неї добрі зв'язки з керівництвом МВФ – її приймають, слухають, з нею розмовляють,

– наголосив Тизенгаузен.

За словами політолога, у декого виникає запитання, чому не призначили професійного дипломата. Однак, як він зазначив, це вже питання до Офісу Президента.

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Тизенгаузен підсумував, що варто подивитися на перші місяці роботи Маркарової на посаді, на певні домовленості, які їй вдасться організувати у США, і вже після цього робити висновки щодо її призначення.

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Призначення Оксани Маркарової: що відомо