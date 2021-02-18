В Україні посилять контроль над дотриманням карантину

Джерело:Урядовий портал
У Західних областях України останніми тижнями фіксують погіршення ситуації з коронавірусом. Відтак, влада думає посилювати заходи в усій Україні і більше контролювати їхнє дотримання.
Ситуацію обговорили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній виступили керівники регіонів, де ситація з COVID-19 стала погіршуватися останнім часом.
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На засідання дійшли висновку: потрібно посилювати контроль за дотриманням карантинних обмежень.
Наразі до перевірок залучаються:
Ці заходи потрібно продовжувати та посилювати.
За потреби, було рекомендовано на місцевому рівні, ухвалювати рішення про окремі обмеження на певнх територіях. Йдеться, зокрема, про відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контроль в’їзду/виїзду до населених пунктів. Наприклад, до таких заходів вже вдалися у Чернівцях: усі школи міста пішли на "дистанційку".
Через ситуацію, що склалася, планують створити резервний фонд ліжкомісць, де за потреби оперативно розміщатимуть хворих на СОVID-19.
Які обмеження діятимуть в Україні з 24 лютого / Інфографіка 24 каналу