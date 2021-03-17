В Україні посилили покарання за секс із неповнолітніми і дитяче порно

Джерело:"Голос України"
Закон про посилення відповідальності за сексуальну експлуатацію дітей набув чинності. Він зокрема закріплює в законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія".
За відповідний законопроєкт №3055 Верховна Рада проголосувала 18 лютого, а пізніше підписав президент.
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Пропозиція дитині до 16 років для зустрічі від повнолітньої особи, зокрема і телефоном та через інтернет, стала кримінальним злочином. Йдеться про пропозицію для вчинення будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій.
Якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямоване на те, щоб така зустріч відбулася – дорослому загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
В'язницею каратимуть за пропозицію знятися у дитячому порно. За це загрожує термін від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Крім цього встановили кримінальну відповідальність за: