Закон про посилення відповідальності за сексуальну експлуатацію дітей набув чинності. Він зокрема закріплює в законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія".

За відповідний законопроєкт №3055 Верховна Рада проголосувала 18 лютого, а пізніше підписав президент.​

Тим часом Я шокований, – батько 8-річної блогерки Мілани про стосунки з 13-річним хлопцем

Як посилили відповідальність

За вчинення повнолітніми дій, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла 16 років, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета. За таке загрожуватиме до 5 років ув'язнення або обмеження волі

дій, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла 16 років, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета. За таке загрожуватиме або обмеження волі Якщо такі дії вчинили родичі, опікуни або ж ті, хто пообіцяв дитині винагороду, термін зростає. Таке покарання передбачене і у випадках, які спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки. За це передбачено 5 – 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Каратимуть і за пропозиції зустрічей через інтернет

Пропозиція дитині до 16 років для зустрічі від повнолітньої особи, зокрема і телефоном та через інтернет, стала кримінальним злочином. Йдеться про пропозицію для вчинення будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій.

Якщо після такої пропозиції було скоєно хоча б одну дію, спрямоване на те, щоб така зустріч відбулася – дорослому загрожує обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.

В'язницею каратимуть за пропозицію знятися у дитячому порно. За це загрожує термін від 2 до 5 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім цього встановили кримінальну відповідальність за: