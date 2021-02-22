Україні пощастило з епохою, ворогом та партнерами: чому не все так погано, як здається

Історія виявилась до України прихильною. В нас є всі шанси, щоб не програти. Всі причини, щоб вистояти. Достатньо часу, щоб зосередитися.
Джерело: "Грані правди" на 24 каналі
Тому самому, хрестоматийному. Которым пугают Украину адвокаты Кремля и Коломойского. Той самой западной закулисе, которая последние 30 лет экспортирует цивилизованные правила игры в нашу страну.
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Кто знает, что с нами было, если бы мы не жили на стыке цивилизационных плит? Всматривались бы в нас те, кто успешнее, если бы не воспринимали как форпост своих интересов? Считали бы нужным нам помогать, если бы наш потенциальный крах не угрожал их границам и стабильности?
Наша значимость для многих определяется фигурой страны-агрессора. Наверняка многие бы хотели забыть о нашем существовании, но им не дает этого сделать Россия. Которая с удовольствием играет в Советский Союз, вызывая у Европы и США ассоциации с недавним прошлым.
Мы "свои", потому что слишком уж "не свой" тот, кто нас атакует.
Был бы агрессор рангом поменьше и биографией попроще – союзники могли бы и отвернуться.
Сложно объяснить иначе ту настойчивость, с которой они возятся с украинскими элитами. Третье десятилетие подряд уговаривают наших президентов мыть руки перед едой, не есть с пола и чистить зубы перед сном. Прямо-таки бремя белого человека – с поправкой на ХХІ век.
Пару столетий назад наша раздробленность, недоверие и равнодушие аукнулись бы нам блицкригом. Масштабы нашей войны не идут в сравнение с интенсивностью сражений ХХ века. Кто знает, смогли бы мы выстоять, если бы масштабы вторжения были сопоставимы с тем, что пришлось пережить финнам 80 лет назад?
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Страна в 3 раз за последние 100 лет пытается отвоевать независимость. И впервые делает это при столь благоприятной коньюнктуре обстоятельств. Наши предшественники могли о подобном только мечтать. Но даже сейчас мы не хотим лишать себя шанса упустить шанс.
Кто знает, какой была бы Украина, если бы Киев мог брать в долг у Москвы? Если бы каждый западный транш не сопровождался рейдером западных требований? Если бы доноры не готовы были с педагогическим терпением объяснять украинским коллегам одни и те же прописные истины? Про свободу конкуренции, борьбу с монополиями, прозрачные госзакупки и честные кадровые конкурсы.
Безусловно, наши перемены выгодны нашим союзникам. Наша стабильность защищает их границы. Наша устойчивость оберегает их от наплыва беженцев. Наша эволюция страхует их от бесконтрольной контрабанды и преступности. Они вполне рациональны в своих стремлениях. Все дело в том, что от их рациональности выигрываем и мы.
Впрочем, прилежными учениками нас не назовешь. При каждом удобном случае мы скатываемся в рецидивы.
Вместо коллективного интереса оперируем личными. Думаем не о месте в учебниках, а о рейтингах. Наши горизонты планирования редко превышают жизненный цикл. Право первородства легко обменивается на чечевичную похлебку.
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История оказалась к нам благосклонна. Про танковые клинья мог бы многое рассказать Маннергейм. Про войну на уничтожение – Голда Меир. Про сговор союзников – Эдвард Бенеш. Наша война перестает ощущаться уже через 50 километров от линии фронта. Те, кто по привычке ругает эпоху – просто забывают оглядываться.
У нас есть все шансы, чтобы не проиграть. Все причины, чтобы выстоять. Достаточно времени, чтобы сосредоточиться. У нас не получится обвинить эпоху и обстоятельства. То и другое – максимально лояльны нашей попытке. По меркам ХХ века в лотерее по розыгрышу возможностей нам удалось сорвать джекпот.