Очільник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що Україні поки ніхто не давав дозволу на проведення слідчих дій на території Білорусі. Тож, наразі українські правоохоронці знають про "білоруський слід" у справі про вбивство Павла Шеремета лише з інформації ЗМІ.

Відтак, слідчі України не можуть проводити пошук замовників убивства Шеремета на території Білорусі. Про це Ігор Клименко розповів в інтерв'ю "Українським новинам".

Важливо Шеремет знав про загрозу вбивства від мене, – білоруський екссиловик Алкаєв

Голова Нацполіції також заявив, що правоохоронці зможуть визначитися з іншими фігурантами справи лише після того, як Україні передадуть оригінали записів розмов.

Наразі ми маємо у своєму розпорядженні лише ту інформацію, яка була оприлюднена в ЗМІ, зокрема, громадянином із Литви, який заявив про готовність свідчити про події 2012 року і Національна поліція готова його допитати,

– уточнив Клименко.

Що відомо про записи розмов

Колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар поширив записи розмов, на яких невідомі обговорюють спосіб вбивства журналіста Шеремета.

записи розмов, на яких невідомі обговорюють Українська сторона вже допитала Макара у цій справі. За словами Макара, в українській столиці він розповів силовикам набагато більше, аніж наразі відомо ЗМІ.

Результати експертизи показали, що голос на плівках може належати Вадиму Зайцеву. Він був главою Комітету держбезпеки Білорусі у 2008 – 2012 роках.

у 2008 – 2012 роках. Варто зазначити, що у Білорусі плівки викликали величезний резонанс. У МЗС країни заявили, що мають аудіо, які нібито демонструють шахрайські наміри Макара.

Більше про справу вбивства журналіста Павла Шеремета – читайте у матеріалах 24 каналу.