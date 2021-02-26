Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" запустили новий ресурс. Телеканал "Перший незалежний" почав мовити 26 лютого, о 18:00.

Ефір розпочали швидше, ніж планували. Раніше заявляли про старт мовлення у квітні.

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Однак "Перший незалежний" вийшов в ефір 26 лютого, о 18:00. Журналісти з заборонених в Україні медведчуківських каналів розпочали мовлення з 18:00.



Початок мовлення "Першого незалежного" / Скриншот з онлайн-трансляції

Що відомо про цей канал

Раніше Олександр Ткаченко повідомив, що 100 працівників каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, створили медіахолдинг "Новини". Вони "скинулися" на його створення по 1 гривні, тож статутний капітал каналу становить всього 100 гривень.

Вони статутний капітал каналу становить всього 100 гривень. "Детектор медіа" повідомив, що журналісти викупили львівський регіональний канал "Перший незалежний". Він був у власності ТОВ "Тайм медіа", засновником та керівником якого є Роман Любицький. Інформацію про купівлю каналу він не підтвердив та не спростував, проте уточнив, що понад рік шукав покупців.

Він був у власності ТОВ "Тайм медіа", засновником та керівником якого є Роман Любицький. Інформацію про купівлю каналу він не підтвердив та не спростував, проте уточнив, що понад рік шукав покупців. Любицький володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Колектив НТА виступив із заявою, у якій засудив дії Любицького.

Блокування каналів Медведчука: коротко

Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого 2021 року. Сталось це після того, як Рада нацбезпеки й оборони України запровадила санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та власника цих ЗМІ.

В Офісі Президента пояснили, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їхнього тривалого фінансування з Росії.

Згодом у журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу