В ефірі Лукаш і Добкін: в Україні почав мовити новий медведчуківський канал
Співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна" запустили новий ресурс. Телеканал "Перший незалежний" почав мовити 26 лютого, о 18:00.
Джерело:24 канал
Ефір розпочали швидше, ніж планували. Раніше заявляли про старт мовлення у квітні.
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Однак "Перший незалежний" вийшов в ефір 26 лютого, о 18:00. Журналісти з заборонених в Україні медведчуківських каналів розпочали мовлення з 18:00.
Початок мовлення "Першого незалежного" / Скриншот з онлайн-трансляції
Що відомо про цей канал
- Раніше Олександр Ткаченко повідомив, що 100 працівників каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком, створили медіахолдинг "Новини". Вони "скинулися" на його створення по 1 гривні, тож статутний капітал каналу становить всього 100 гривень.
- "Детектор медіа" повідомив, що журналісти викупили львівський регіональний канал "Перший незалежний". Він був у власності ТОВ "Тайм медіа", засновником та керівником якого є Роман Любицький. Інформацію про купівлю каналу він не підтвердив та не спростував, проте уточнив, що понад рік шукав покупців.
- Любицький володіє ще телеканалом НТА та медіахолдингом "Вголос". Колектив НТА виступив із заявою, у якій засудив дії Любицького.
Блокування каналів Медведчука: коротко
- Телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення на початку лютого 2021 року. Сталось це після того, як Рада нацбезпеки й оборони України запровадила санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та власника цих ЗМІ.
- В Офісі Президента пояснили, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їхнього тривалого фінансування з Росії.
- Згодом у журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.
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