В Україні почали штрафувати "євробляхерів": Аваков прояснив ситуацію
Власників автомобілів на європейській реєстрації вже почали штрафувати. Чому так відбувається – пояснив очільник МВС Арсен Аваков.
Аваков про штрафування "євробляхерів"
Міністр, зокрема, змоделював ситуацію: збили людину, а коли прибули правоохоронці – на місці залишилися лише "євробляхи". Тому не відомо, хто був за кермом і хто має понести відповідальність. Про це Аваков розповів у коментарі журналістам, повідомляє 24 канал.
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Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявляти та відправляти на штрафмайданчик,
– зауважив очыльник МВС.
Водночас Аваков наголосив: "Плакати не треба – повинен бути порядок".
Почали штрафувати "євробляхерів" коментар Авакова – відео
Що цьому передувало
- У листопаді 2018 року Рада внесла зміни до Митного кодексу, через що підвищили штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації – від 8,5 тисячі гривень до 170 тисяч гривень.
- Однак у грудні 2019 року Рада відтермінувала введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах. Штрафи досі не діють.
- Власники "євроблях" постійно протестують проти розмитненн
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