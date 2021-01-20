Власників автомобілів на європейській реєстрації вже почали штрафувати. Чому так відбувається – пояснив очільник МВС Арсен Аваков.

Аваков про штрафування "євробляхерів"

Міністр, зокрема, змоделював ситуацію: збили людину, а коли прибули правоохоронці – на місці залишилися лише "євробляхи". Тому не відомо, хто був за кермом і хто має понести відповідальність. Про це Аваков розповів у коментарі журналістам, повідомляє 24 канал.

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Це порушує закон України. Тому, якщо в автомобілі не існує перехідної реєстрації, тобто як транзитна, наприклад, закріплена за якоюсь людиною і вона прострочила всі терміни реєстрації, такі машини будуть виявляти та відправляти на штрафмайданчик,

– зауважив очыльник МВС.

Водночас Аваков наголосив: "Плакати не треба – повинен бути порядок".

Почали штрафувати "євробляхерів" коментар Авакова – відео

Що цьому передувало