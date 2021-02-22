Проєкт високошвидкісного залізничного сполучення в Україні почнуть реалізовувати вже цього року. Нова лінія дозволить рухатись потягам зі швидкістю до 250 кілометрів на годину.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що Україна потребує швидкостей 21 століття та інтеграції із залізницями країн ЄС, зокрема – прискорення доставки вантажів та контейнерів.

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Європа визначила 2021-й рік роком залізниць. Ми також в тренді – вперше за 30 років 4 мільярдів гривень з держбюджету підуть на те, що відчує кожен пасажир – 100 нових вагонів та електрифікацію. А головне – даємо старт проєкту високошвидкісного залізничного сполучення,

– наголосив він.

Де будуватимуть нову залізничну лінію

Для реалізації проєкту обрати чотири основні напрямки:

Київ – Львів – держкордон,

Київ – Одеса,

Київ – Харків,

Київ – Дніпро – Запоріжжя.

Першою буде лінія, яка з'єднає держкордон з Польщею та місто Львів (станція Скнилів). У подальшому її продовжать до столиці.

Цей проєкт включає в себе побудову інфраструктури для обслуговування потягів InterCity та контейнерних перевезень у напрямку Європейського Союзу.

Що будуть розвивати крім залізниці

Криклій додав, що Україна має приділяти більше уваги будівництву нової інфраструктури, проте виходити з єдиного вектору – дорожнього сектору. Очільник Мінінфраструктури наголосив на тому, що країна має займатися також залізницею, портами, аеропортами та поштою.

Міністр підкреслив, що транспорт та суміжні галузі разом формують близько 6% ВВП, а це дає роботу 1 мільйону громадян.

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