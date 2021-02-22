До 250 кілометрів на годину: в Україні побудують швидкісну залізничну колію
Проєкт високошвидкісного залізничного сполучення в Україні почнуть реалізовувати вже цього року. Нова лінія дозволить рухатись потягам зі швидкістю до 250 кілометрів на годину.
Джерело:Кабінет Міністрів
Міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що Україна потребує швидкостей 21 століття та інтеграції із залізницями країн ЄС, зокрема – прискорення доставки вантажів та контейнерів.
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Європа визначила 2021-й рік роком залізниць. Ми також в тренді – вперше за 30 років 4 мільярдів гривень з держбюджету підуть на те, що відчує кожен пасажир – 100 нових вагонів та електрифікацію. А головне – даємо старт проєкту високошвидкісного залізничного сполучення,
– наголосив він.
Де будуватимуть нову залізничну лінію
Для реалізації проєкту обрати чотири основні напрямки:
- Київ – Львів – держкордон,
- Київ – Одеса,
- Київ – Харків,
- Київ – Дніпро – Запоріжжя.
Першою буде лінія, яка з'єднає держкордон з Польщею та місто Львів (станція Скнилів). У подальшому її продовжать до столиці.
Цей проєкт включає в себе побудову інфраструктури для обслуговування потягів InterCity та контейнерних перевезень у напрямку Європейського Союзу.
Що будуть розвивати крім залізниці
Криклій додав, що Україна має приділяти більше уваги будівництву нової інфраструктури, проте виходити з єдиного вектору – дорожнього сектору. Очільник Мінінфраструктури наголосив на тому, що країна має займатися також залізницею, портами, аеропортами та поштою.
Міністр підкреслив, що транспорт та суміжні галузі разом формують близько 6% ВВП, а це дає роботу 1 мільйону громадян.
Які ще покращення анонсувала "Укрзалізниця"
- Укрзалізниця анонсувала запуск швидкісних поїздів Skoda.
- Також обіцяють обладнати нові пасажирські вагони системами відеоспостереження.
- Та найбільш очікуване оновлення – це швидкісний Wi-Fi у поїздах.
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