В Україні побудують 1 400 кілометрів концесійних доріг: напрямки

У 2021 році мають побудувати 1400 кілометра доріг із залучення приватних інвесторів. Наразі відомо по 6 трас, які мають відремонтувати.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій
Як повідомив міністр, очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів складає 200 – 350 мільйонів доларів.
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На першому етапі програми відремонтують такі ділянки:
За словами міністра, проєкт передбачає, що інвестори зможуть утримувати відремонтовані дороги 20 і більше років.Зверніть увагу! Концесійні дороги – це траси, побудовані або відремонтовані приватним інвестором. Компанія, яка зробила дорогу, може брати з водіїв плату за проїзд.
Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20 – 30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором,
– додав Криклій.
Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні.