В Україні побудують 1 400 кілометрів концесійних доріг: напрямки
У 2021 році мають побудувати 1400 кілометра доріг із залучення приватних інвесторів. Наразі відомо по 6 трас, які мають відремонтувати.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій
Як повідомив міністр, очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів складає 200 – 350 мільйонів доларів.
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На першому етапі програми відремонтують такі ділянки:
- Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18);
- Бориспіль – Полтава (М-03);
- Херсон – Миколаїв (М-14);
- Київ – Житомир – Рівне (М-06);
- Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19);
- Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).
За словами міністра, проєкт передбачає, що інвестори зможуть утримувати відремонтовані дороги 20 і більше років.
Ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20 – 30 років. Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором,
– додав Криклій.
Наприкінці 2020 року Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривні.
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