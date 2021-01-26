Технічний огляд транспорту в Україні повинен бути обов'язковим. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, таке рішення може вступити у дію вже з 2022 року.

Джерело: "РБК-Україна".

Вводити обов'язковий техогляд будуть поступово, наголосив Криклій.

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Як зазначив міністр, розпочнуть з переобладнаних автівок, які ввозяться вперше. Наразі такий транспорт проходить сертифікацію.

Дотримання транспортних технічних вимог і контролю важливі. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію і опору населення. Тому що багато згадують Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося,

– заявив Криклій.

Проходження техогляду автомобілів – вимога ЄС

Проходження техогляду – вимога ЄС. Саме такий пункт є в документах щодо євроінтеграції і входить до зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Це насамперед стосується екологічних норм. Наприклад, у непромислових містах основним фактором забруднення є саме транспорт. Транспорт – це ще й питання безпеки перевезення пасажирів і вантажів,

– розповів Криклій.

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