В Україні з 17 березня діють нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Вже в перші хвилини доби патрульні спіймали нетверезих водіїв та притягнули до відповідальності.

Перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що "перших ластівок" зупинили у Київській та Рівненській областях. Обоє керували, не маючи прав. До теми Сподіваємося, що смертність зменшиться, – Мартиненко про нові штрафи на дорогах Штрафи за водіння без прав У селі Чайки, Київської області, чоловіка позбавили права керування, але він знову сів за кермо. Патрульні зупинили його та виписали штраф у розмірі 20 400 гривень. Раніше за таке порушення передбачалось 510 гривень. Інший водій у Рівному ще навіть не встиг отримати права, але вже сів в авто та порушив правила. Його оштрафували на 3400 гривень, а раніше могли тільки на 510 гривень. Зверніть увагу! За 2020 рік поліцейські склали 28572 протоколи щодо водіння без прав. Штрафи за керування напідпитку Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважив, що вже в 00:03 у Дніпрі затримали нетверезого водія. Він заплатить не 10 200 гривень як раніше, а 17 000 гривень. Також вночі затримали п'яного водія у Львові. За словами Геращенка, він вже втретє сів за кермо напідпитку та їхав без прав. Відтак за всі порушення громадянин сплатить до бюджету 71 400 гривень або відсидить за ґратами до 15 діб. Нові штрафи на дорогах: що відомо Верховна Рада 16 лютого 2021 року схвалила законопроєкт, який передбачає значне збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Вже з 17 березня почали діяти нові штрафи.

Нові правила передбачають збільшення відповідальності за керування авто напідпитку, перевищення швидкості руху, керування без прав та інше.

Нові штрафи / Інфографіка 24 каналу