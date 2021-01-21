Через пожежу у Харкові в Україні перевірять усі будинки престарілих та готелі, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення. Все через пожежу у будинку престарілих у Харкові.
21 січня уряд зібрався на позачергове засідання через трагедію у Харкові. Про це повідомляє 24 канал.
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Які доручення дав Шмигаль
Прем'єр-міністр заявив, що виникнення пожеж, в установах, що ведуть діяльність щодо розміщення людей, мають систематичний характер. Все тому, що такі заклади часто ведуть свою діяльність з порушенням норм законодавства.
Державній службі з надзвичайних ситуацій доручаю провести позачергові перевірки стану пожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей,
– сказав Шмигаль.
Крім того, аби мінімізувати ризики у майбутнього, місцевій владі та Міністерству соціальної політики доручили встановити законність створення приватних будинків для літніх людей.
"Закликаю всі органи долучитися до роботи, аби таких випадків не було у майбутньому", – наголосив міністр.
Він додав, що не можна допускати, аби такі заклади працювали нехтуючи безпекою людей.
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Зауважимо, очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство вже почало роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. "Ми перевіримо умови перебування та проживання людей похилого віку та будемо посилювати відповідальність людей, які працюють у неправовому полі".
Головне про пожежу у Харкові
- 21 січня о 15:30 на вулиці Нижня Гиївська, 150Б спалахнула пожежу.
- Загорівся другий поверх будинку престарілих "Золотий час".
- Установа не є офіційно зареєстрованою. На її власників відкрили кримінальну справу.
- Внаслідок трагедії загинуло 15 людей, ще 11 – постраждали.
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