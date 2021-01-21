Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення. Все через пожежу у будинку престарілих у Харкові.

21 січня уряд зібрався на позачергове засідання через трагедію у Харкові. Про це повідомляє 24 канал.

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Які доручення дав Шмигаль

Прем'єр-міністр заявив, що виникнення пожеж, в установах, що ведуть діяльність щодо розміщення людей, мають систематичний характер. Все тому, що такі заклади часто ведуть свою діяльність з порушенням норм законодавства.

Державній службі з надзвичайних ситуацій доручаю провести позачергові перевірки стану пожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику – готелях, пансіонатах, хостелах та будинках розміщення літніх людей,

– сказав Шмигаль.

Крім того, аби мінімізувати ризики у майбутнього, місцевій владі та Міністерству соціальної політики доручили встановити законність створення приватних будинків для літніх людей.

"Закликаю всі органи долучитися до роботи, аби таких випадків не було у майбутньому", – наголосив міністр.

Він додав, що не можна допускати, аби такі заклади працювали нехтуючи безпекою людей.

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Зауважимо, очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство вже почало роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. "Ми перевіримо умови перебування та проживання людей похилого віку та будемо посилювати відповідальність людей, які працюють у неправовому полі".

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