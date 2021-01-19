Президент Зеленський доручив заступнику глави ОП Кирилу Тимошенку провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України. Ціни потрібно зіставити та визначити на скільки вони зросли.

Про що мовиться у заяві

Передусім це стосується саме тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом. Відповідне доручення президента України опублікували на його офіційному сайті.

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Окрему увагу слід приділити таким специфічним непрозорим "тарифним проєктам" окремих очільників міст, як стягнення коштів за евакуацію авто, за користування загальнодоступними частинами громадського простору тощо,

– мовиться у заяві.

В регіонах, де тарифи будуть завищеними, керівники на місцях повинні будуть пояснити таку тарифну політику.

Чому Зеленський перевіряє тарифи на газ

Провести аудит тарифів Зеленський вирішив після низки спекулятивних заяв у ЗМІ.

У них йшлося про формування тарифів на рівні міст і сіл, а також спроби обґрунтувати додаткове зростання тарифів понад рівень.