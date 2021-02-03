В Україні перевірили будинки для літніх людей: скільки працюють з порушеннями

Понад тисячу будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алкозалежних перевірили на законність роботи. Більш ніж 60% закладів для престарілих працюють без офіційної реєстрації та з порушеннями протипожежних норм.
Джерело: фейсбук Мінрегіону
Станом на 2 лютого вже перевірили 1205 соціальних об'єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центрів для алко- та наркозалежних. У більшості зафіксували порушення діяльності.
Читайте також ДСНС перевіряє дотримання пожежної безпеки у будинках престарілих: фото
У відомстві наголошують, що лише це допоможе зупинити роботу "об'єктів-невидимок" та унеможливити повторення "харківської трагедії". Перевірки триватимуть далі, їхні результаті оголосять згодом.
Крім того, Мінсоцполітики разом з Мін'юстом продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.