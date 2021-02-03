В Україні перевірили будинки для літніх людей: скільки працюють з порушеннями
Понад тисячу будинків для людей похилого віку, будинків-інтернатів і центрів для алкозалежних перевірили на законність роботи. Більш ніж 60% закладів для престарілих працюють без офіційної реєстрації та з порушеннями протипожежних норм.
Джерело: фейсбук Мінрегіону
Станом на 2 лютого вже перевірили 1205 соціальних об'єктів: будинків для осіб похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, центрів для алко- та наркозалежних. У більшості зафіксували порушення діяльності.
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Про що свідчать результати перевірки
- у десятках закладів виявили порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм;
- із 538 перевірених наразі будинків для літніх людей 335 не включені до Реєстру надавачів соціальних послуг.
Які завдання ставить Мінрегіон
- виявлення точної кількості соціальних закладів, які працюють нелегально;
- після усунення всіх можливих порушень виведення максимальної кількості закладів у легальну площину;
- розробка законодавства, яке фактично буде регулювати роботу сфери надання соціальних послуг.
У відомстві наголошують, що лише це допоможе зупинити роботу "об'єктів-невидимок" та унеможливити повторення "харківської трагедії". Перевірки триватимуть далі, їхні результаті оголосять згодом.
Крім того, Мінсоцполітики разом з Мін'юстом продовжать роботу над спрощенням порядку отримання соціальних послуг та правовим механізмом перевірки суб’єктів господарювання, які їх надають.
Пожежа у харківському пансіонаті: основне
- У Харкові 21 січня 2021 року загорівся будинок для людей похилого віку "Золотий час".
- Внаслідок пожежі загинули 16 людей – 9 жінок та 7 чоловіків.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Пансіонат працював незаконно, тому власника будинку, орендаря та його дружину взяли під варту.
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