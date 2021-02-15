Сніг падає у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях.

До теми Прогноз погоди на 16 лютого: в Україні нарешті не сніжитиме

Де діють обмеження великовагового та великогабаритного транспорту

Волинська область – Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь),

– Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь), Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно,

Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі),

Т-03-62 Бубнів – Радович.

Івано-Франківська область – Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка),

– Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка), Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).

Львівська область – на автодорогах місцевого значення в межах області.

– на автодорогах місцевого значення в межах області. Через вітер та перемети рух машин також обмежили у Рівненській області – Т-18-06 Рівне –Млинів – Буськ – Перемишляни;

– Т-18-06 Рівне –Млинів – Буськ – Перемишляни; Т-18-15 Дубно – Млинів;

Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань;

Т-18-24 Дерманка – Корець.

Які наслідки негоди

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучили близько 2 тисячі людей та півтори тисячі техніки.

Рятувальники вивільнили зі снігових заметів 36 автівок, допомогли 53 людям та забрали 23 повалених дерева.

До речі, на в'їздах до Києва функціонують 8 пунктів обігріву. В Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах чергують 10 рятувальників та 7 машин.

Що прогнозують далі

Синоптики обіцяють 16 лютого холодну погоду, але без істотних опадів. Дороги покриє ожеледиця. Вітер досягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Температура на півночі Лівобережжя становитиме вночі -21...-26 градусів, а вдень -8...-13; у південній частині і на Закарпатті прогнозують вночі -9...-14 градусів, вдень -3...-8.

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