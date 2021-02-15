В Україні панує негода: яка ситуація на дорогах та чого чекати далі
У низці областей станом на 18:00 15 лютого досі рясно сніжить. Проїзд по дорогах забезпечено, однак на деяких шляхах діють обмеження. Надалі снігу не обіцяють, натомість морози посиляться.
Джерело:ДСНС
Сніг падає у Кіровоградській, Львівській та Черкаській областях.
До теми Прогноз погоди на 16 лютого: в Україні нарешті не сніжитиме
Де діють обмеження великовагового та великогабаритного транспорту
- Волинська область – Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь),
- Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно,
- Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі),
- Т-03-62 Бубнів – Радович.
- Івано-Франківська область – Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка),
- Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
- Львівська область – на автодорогах місцевого значення в межах області.
- Через вітер та перемети рух машин також обмежили у Рівненській області – Т-18-06 Рівне –Млинів – Буськ – Перемишляни;
- Т-18-15 Дубно – Млинів;
- Т-18-17 Бережниця – Степань – Деражне – Клевань;
- Т-18-24 Дерманка – Корець.
Які наслідки негоди
- Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучили близько 2 тисячі людей та півтори тисячі техніки.
- Рятувальники вивільнили зі снігових заметів 36 автівок, допомогли 53 людям та забрали 23 повалених дерева.
До речі, на в'їздах до Києва функціонують 8 пунктів обігріву. В Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах чергують 10 рятувальників та 7 машин.
Що прогнозують далі
Синоптики обіцяють 16 лютого холодну погоду, але без істотних опадів. Дороги покриє ожеледиця. Вітер досягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Температура на півночі Лівобережжя становитиме вночі -21...-26 градусів, а вдень -8...-13; у південній частині і на Закарпатті прогнозують вночі -9...-14 градусів, вдень -3...-8.
Детальніше Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика
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